Un Posto al sole, ricordate Teresa? Cosa fa e com’è diventata l’attrice

Che fine ha fatto l’attrice che interpretava Teresa in “Un Posto al Sole”? Dopo il ritiro dalla fiction Carmen Scivittaro è sparita dalle scene, ecco cosa fa oggi.

Il personaggio di Teresa, che Carmen Scivittaro interpretava in “Un Posto al Sole”, ha abbandonato improvvisamente la fiction, dovendo partire a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia. Ma che cosa è successo veramente all’attrice che interpretava Teresa? Ecco oggi come è e che cosa fa.

Il suo era stato un addio improvviso: Carmen Scivittaro aveva dovuto abbandonare di colpo il set di “Un Posto al Sole” e gli autori si erano dati da fare per trovare velocemente un modo per giustificare l’assenza del personaggio da lei interpretato. E così, sullo schermo è andata in scena la loro idea: Teresa ha dovuto lasciare Posillipo per poter assistere da vicino il padre malato ed ha così scoperto di stare bene lontano dalla città in cui è ambientata la fiction.

Leggi anche -> Mara Venier, confessa: “nessuno mi assicura la completa guarigione”

“Qui ho i miei amici, ho riscoperto le abitudini e conoscenze di una volta“, spiega nella telenovela a Otello il personaggio, “preferisco vivere al momento la vita di paese“. Insomma, alla base della sua partenza improvvisa ci stanno motivi familiari.

Ma come è andata nella vita reale?

Anche dietro le quinte il motivo dell’improvviso addio è simile: come il suo personaggio, anche l’attrice Carmen Scivittaro ha dovuto lasciare per cause famigliari. Purtroppo un grave lutto ha colpito la sua famiglia, e l’attrice non si è sentita in grado di proseguire il suo lavoro sul set di “Un Posto al Sole”. È stata la morte improvvisa del fratello a convincerla di mettere un punto alla sua esperienza nella soap di Raitre, per poter dedicare tutto il proprio tempo alla famiglia.

Leggi anche -> Maria De Filippi beccata senza un filo di trucco: ecco come è al naturale

Un grave colpo per i numerosi fan che si erano affezionati al suo personaggio, presente nella fiction dal 1988 al 2019.

In molti si erano preoccupati per il suo stato di salute, vedendola nelle ultime puntate molto dimagrita e scavata in viso. Ma oggi, dopo essersi ritirata dalle scene, l’attrice sta bene: il vistoso dimagrimento era solo un effetto dello stress e del dolore per la perdita del fratello, ma con il tempo e con l’affetto dei suoi cari Carmen sta riuscendo a superare il lutto.