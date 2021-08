Sapete quanto guadagna Cecilia Rodriguez? non ci crederete, la cifra è scioccante. Vediamo insieme a quanto ammonta il suo patrimonio da urlo.

Cecilia Rodriguez è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo e non solo per essere la sorella di Belen, ma anche per via del suo lavoro come foto modella e per la sue ultime partecipazioni a diversi reality.

La showgirl argentina è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza al Gf Vip. Gli appassionati del reality si ricorderanno sicuramente di quando Cecilia ha lasciato in diretta l’ex fidanzato Francesco Monte per poi buttarsi tra le braccia di Ignazio Moser, suo attuale compagno.

Ma non solo, Cecilia ha anche partecipato alla decima edizione dell’Isola dei famosi, in quell’occasione riuscì ad arrivare in finale posizionandosi alla terza posizione.

Cecilia oggi ha in mente grandi progetti, sia famigliari che lavorativi, per il momento si sta godendo la sua bellissima storia d’amore con il ciclista con cui pensa di avere a breve un figlio.

Ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cecilia non ha nulla da invidiare, in termini di cachet, alla sua famosa sorella Belen. Scopriamo insieme la cifra shock.

Sapete quanto guadagna Cecilia Rodriguez? svelata la cifra stellare

Cecilia negli ultimi hanni, grazie alla sua partecipazione al Gf Vip ha tirato su un bel gruzzoletto. La ragazza per entrare nella casa più spiata d’Italia ha guadagnato ben 150mila euro con relativi bonus dovuti alle interviste e alle ospitate nei talk show riguardanti il programma.

Inoltre, stando a quanto dicono alcune voci, la showgirl argentina avrebbe chiesto cifre shock per spiegare i reali motivi che l’hanno portata a interrompere la relazione con Monte.

Al suo ultimo guadagno va anche aggiunto l’ultimo stipendio del fidanzato Ignazio Moser. Il ciclista dopo aver partecipato anche lui al Gf Vip in cui ha preso 15 mila euro a puntata, nell’ultimo anno, è stato anche selezionato per partecipare all’Isola Dei Famosi e anche qui la cifra si aggira intono ai 20 mila euro a settimana.

Insomma bisogna ammettere che i due non se la passano affatto male. Voi cosa ne pensate, vi sembrano cifre esagerate?