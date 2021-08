Il Paradiso delle signore spoiler: tornano due personaggi delle prime puntate, colpo di scena

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle Signore” saranno trasmesse su Rai 1 dal prossimo 13 settembre: ecco qualche anticipazione.

Grandi notizie per gli appassionati del programma: sta per sbarcare su Rai Uno la nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore”. L’amata soap opera è arrivata alla sua sesta edizione e i fan già si chiedono quali saranno le novità che li terranno incollati allo schermo. Gli stessi attori hanno concesso in varie interviste qualche anticipazione: ecco che cosa hanno rivelato.

Il Paradiso delle Signore, gli attori svelano cosa succederà

La grande novità della sesta stagione sarà il ritorno di due personaggi delle prime puntate: la commessa Anna Imbriani, interpretata dalla brava Giulia Vecchio, ed il pubblicitario Roberto Landi, il cui ruolo è vestito alla perfezione da Filippo Scarafia. Un ritorno decisamente inaspettato, il loro, che hanno rivelato gli stessi attori durante un’intervista per il settimanale Dipiù Tv. Entrambi hanno svelato in che modo i loro personaggi torneranno sulle scene: ecco cosa succederà.

Anna Imbriani, il ritorno

L’ultima volta che il personaggio di Anna Imbriani era apparso nella soap era al termine della seconda stagione, quando la donna era fuggita con il compagno Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo.

Dopo la morte di Quinto Anna torna a Milano non riuscendo da sola ad occuparsi di Irene, nata da una relazione con un uomo sposato di cui era diventa l’amante. Tornata in città, la commessa rivede il caro amico Roberto Landi e gli chiede ospitalità, così inizia a lavorare al circolo. Intanto la piccola Irene è affidata alle cure dei genitori di Anna, che la tengono al sicuro. Ma Massimo, che è l’ex amante di Anna, sta ancora pensando di prendere Irene con sé dopo aver scoperto che la moglie non può avere figli.

“Visto il motivo per cui era andata via aveva senso che stesse lontano. Sono felice di tornare ora“, ha spiegato l’attrice Giulia Vecchio alle pagine del settimanale parlando del suo personaggio.

Anche Roberto Landi torna

A fare tornare il pubblicitario Roberto Landi è invece il lavoro: il personaggio nella sesta stagione riceve una chiamata da Vittorio Conti che lo vuole assumere come direttore creativo della nuova rivista de “Il Paradiso delle Signore”. Un ritorno che era programmato da tempo ma che non ha avuto modo di essere attuato prima in quanto l’attore che interpreta Roberto, Filippo Scarafia, era impegnato in altri progetti lavorativi che lo hanno tenuto lontano per qualche tempo dal set della soap di Rai Uno.

Proprio Scarafia ha parlato dei due personaggi di Roberto ed Anna: “Sia Roberto sia Anna nascondono qualcosa. E all’interno di questo mistero che li riguarda si nasconde un ipotetico nemico per entrambi”. Che cosa avrà voluto dire? Non resta che guardare la sesta stagione del telefilm per scoprirlo, e in attesa che venga mandata in onda si possono rivedere le vecchie puntate qui.