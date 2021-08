Una vita anticipazioni: Felipe è devastato, grossi problemi in vista

Una vita anticipazioni, nuovi eventi sconvolgono la vita di Felipe; l’avvocato del quartiere è disperato e avrà grossi problemi.

Un altro terremoto è pronto a sconvolgere il quartiere di Acacias, di certo non nuovo a scossoni del genere. Da diversi mesi ormai la regina indiscussa della soap spagnola è Genoveva, dark lady che ha fatto il suo esordio dopo il salto temporale voluto dagli sceneggiatori.

Passo dopo passo, dopo la morte di Samuel, Genoveva si è fatta strada nel quartiere con intrighi e inganni, innamorandosi perdutamente di Felipe; l’avvocato però, come sappiamo, si era nel frattempo innamorato della sua domestica, Marcia, e soltanto gli intrighi della Salmeron sono riusciti a separarli.

Dopo i recenti eventi e la perdita del bambino di Genoveva, le cose si complicheranno sempre di più per il nostro Felipe.

Una vita anticipazioni, la guerra di Genoveva a Felipe

Una brusca litigata fra la coppia ha fatto sì che Genoveva, ricoverata in ospedale, perdesse il bambino; Felipe, nonostante disprezzi la donna, è divorato dai sensi di colpa e sua moglie ha intenzione di fargliela pagare.

Ancora accusata dell’omicidio di Marcia, Genoveva riuscirà a sfruttare il passato di Laura per far passare la domestica dalla sua parte, presentandosi come vittima del marito di fronte al giudice.

Felipe reagisce in maniera violenta al “tradimento” di Laura, ricattata dalla sua signora e dal suo avvocato, Velasco, un uomo senza scrupoli al servizio di Genoveva; sulla tomba di Marcia, giurerà però di non aver pace fino a quando giustizia non sarà fatta.

E mentre il commissario Mendez si ricorda di aver già conosciuto Laura e tenta di trovare, insieme a Felipe, un modo per riportarla dalla loro parte, Genoveva festeggia con Velasco seducendo l’avvocato, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per la bellezza e il fascino della dark lady di Acacias.