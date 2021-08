Elisa Isoardi senza trucco e capelli spettinati: una dea in costume, eccola al naturale

Elisa Isoardi una vera e propria dea in costume; senza trucco e coi capelli spettinati, incanta al naturale in questa estate.

Elisa Isoardi si sta godendo queste ultime settimane d’estate, in vista di ripartire verso nuovi progetti; in questi ultimi anni, la bella Elisa ha fatto tantissimo parla di sé, sia per la conduzione de La prova del cuoco sia per la sua love story con Matteo Salvini.

Recentemente inoltre, l’Isoardi ha partecipato sia a L’Isola dei Famosi che a Ballando con le stelle; al programma di Milly Carlucci sembra essere nata un’attrazione col ballerino Raimondo Todaro, anche se il flirt non sembra essersi evoluto.

D’altronde, da quando faceva la modella e poi a Miss Italia fino al giorno d’oggi, Elisa non smette di incantare con la sua bellezza; in costume, al naturale, è una vera e propria dea.

Elisa Isoardi, dea in costume senza trucco

Ancora una volta Elisa incanta i suoi follower con uno scatto mozzafiato dalla sua estate. La Isoardi è diventata una delle vip più apprezzate del momento, anche per il fatto di essere ancora single; oltre a un’innata bellezza, dimostra anche una passione per la letteratura.

Come spesso succede infatti, anche questa volta Elisa accompagna allo scatto una citazione letteraria, questa volta dal libro dedicato allo scrittore boemo Franz Kafka da Pietro Citati. Senza trucco e coi capelli spettinati, Elisa è una dea con gli occhi verdi e un costume nero intero super attillato.

Leggi anche –> Alfonso Signorini, conoscere il suo ex fidanzato? Potente politico

Si sprecano i like alla foto, quasi 50 mila, così come i commenti, tra personaggi famosi e non; in molti ringraziano la natura per aver fatto una donna così bella, sia d’aspetto che d’animo.

Leggi anche –> Milly Carlucci, avete mai visto dove vive? Casa da sogno per la regina di Ballando con le stelle

In questi mesi, Elisa non ha mai perso l’occasione per mostrare tutta la sua bellezza e un fisico scolpito, senza però mai perdere l’eleganza e la semplicità che la contraddistinguono.