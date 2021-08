U&D anticipazioni: un tronista è un volto noto, ecco chi è

U&D anticipazioni, un volto noto come tronista per il dating show di Maria De Filippi; il grande ritorno per la nuova edizione.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne, seguitissimo programma ideato e condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi; cavalieri e dame sono pronti ancora una volta a mettersi in gioco per cercare l’amore.

Qualche anticipazioni sul trono di sesso femminile l’abbiamo già avuta: su questo potrebbe sedersi infatti una donna transgender, nonostante non ci siano ancora conferme. Quanto a quello maschile, per questa nuova edizione del dating show ci dovrebbe essere un grande ritorno.

U&D anticipazioni, il nuovo tronista è una vecchia conoscenza del programma

Uomini e Donne non è nuovo a veder tornare ex-corteggiatori ed ex-corteggiatrici in scena, a cui viene dato spesso anche un trono su cui aspettare l’amore. Già dagli albori è successo con Tina Cipollari (ora storica opinionista) e sembra che la storia sia destinata a ripetersi.

Nella nuova edizione infatti, sul trono maschile dovrebbe sedersi Matteo Ranieri, ex-corteggiatore lo scorso anno di Sophie Codegoni; i due sono usciti insieme dal programma, ma la loro relazione è stata piuttosto breve.

Al momento, Ranieri è single e tutto fa pensare che possa rimettersi in gioco nel programma di Maria, venendo stavolta corteggiato e potendo scegliere tra le dame che si presenteranno per conoscerlo.

Non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale, ma in rete non si parla d’altro; d’altronde, ci sarebbe un’altra ipotesi che porta ancora a casa Ranieri, ma che vedrebbe coinvolto il fratello di Matteo, un operaio dedito al lavoro e “senza grilli per la testa”, proprio come Maria vorrebbe fossero i nuovi partecipanti a Uomini e Donne.

Tra poco ne sapremo sicuramente di più, considerando come manca meno di un mese all’esordio della nuova edizione con la prima puntata.