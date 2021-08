Enzo Iacchetti e la verità sulla rottura con Maddalena Corvaglia; il retroscena dietro la fine della relazione fra i due.

E’ lui o non è lui? Certo che è lui! Enzo Iacchetti lo conosciamo soprattutto per la sua presenza come conduttore di Striscia la Notizia, programma nel quale ha formato una coppia storica con Ezio Greggio.

Dopo gli inizi come attore comico, arriva in tv e lavora fino ai primi anni ’90 per diversi programmi tv, tra Rai e Mediaset; nel ’94 arriva a condurre Striscia la Notizia, programma che lo lancia definitivamente.

Se la carriera di Enzino la conosciamo bene, molto meno noti sono i dettagli sulla sua vita privata; dal primo matrimonio con l’ex-moglie Roberta ha avuto un figlio, Martino, nato nell’86. Dopo la separazione, ha avuto una relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia, che proprio sul bancone di Striscia ha ottenuto il successo come velina. Ma perché i due hanno rotto?

Enzo Iacchetti, la verità sulla fine della storia con Maddalena Corvaglia

Conosciuta giovanissima proprio grazie a Striscia la Notizia, Enzo e Maddalena sono stati insieme dal 2002 al 2007, ma nessuno ha realmente mai saputo i motivi della rottura fra il presentatore e la bella velina bionda, che con Elisabetta Canalis ha formato una coppia da sogno.

Attratto sia dalla sua bellezza che dalla sua personalità e cultura (Maddalena, anche se faceva la velina, studiava comunque Filosofia) Enzo ha recentemente confessato perché il rapporto si è chiuso, nonostante il grande amore.

In quegli anni, Maddalena stava emergendo proprio nel mondo dello spettacolo, mentre Enzo era un conduttore affermato e impegnatissimo; i due, impegnatissimi col lavoro, si sono trovati in disaccordo su come passare il poco tempo libero a disposizione.

Enzo preferiva rilassarsi e riposarsi dati i tanti impegni, mentre Maddalena voleva uscire e svagarsi; il loro lavoro ha finito quindi per allontanarli definitivamente. Al momento Enzo è single, nonostante dopo Maddalena abbia avuto una relazione con la pittrice Tania Peli, mentre la showgirl ha recentemente chiuso la storia con Alessandro Viani e sembra che possa avere un flirt con Paolo Berlusconi.