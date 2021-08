Rosalinda Celentano svela perché si rasa sempre i capelli, invece di tenerli lunghi; il retroscena della figlia di Celentano è commovente.

In molti la conoscono solamente come la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ma dietro a Rosalinda c’è molto di più. Superati ormai i cinquant’anni, Rosalinda ha la maturità giusta per analizzarsi e confessarsi, guardando indietro anche al suo passato.

Dopo gli esordi come cantante, nei quali è riuscita a vincere anche l’ultima edizione del Disco Verde del Festivalbar, la Celentano si è dedicata completamente alla recitazione, riuscendo a vincere il Globo d’Oro come miglior attrice esordiente grazie a Paz!, film di Renato De Maria.

Ad accompagnarla, il suo classico taglio di capelli a zero, vero e proprio marchio di fabbrica ormai; ma cosa nasconde questa decisione? Il retroscena è strappalacrime.

Rosalinda Celentano e i capelli rasati: la storia di un taglio

Nel corso degli anni, la Celentano ha confessato più volte di aver avuto periodi bui nella sua vita, che l’hanno portata a non sentirsi accettata e a non accettarsi. La sua omosessualità l’ha portata a vivere, purtroppo, situazioni spiacevoli, che sono sfociate anche in una brutta depressione.

A 47 anni poi, ha avuto un brutto tumore che le ha causato l’esportazione di diversi organi; più volte ha sfogato questa sua sofferenza sul suo corpo, con segni più che evidenti.

Leggi anche –> Giù dalla mongolfiera: la passione di Elisa si conclude in una morte assurda

Quanto ai capelli però, nonostante tutta la sofferenza attraversata nel corso della sua vita, la scelta è in questo caso legata ad emozioni positive. Come confessato da lei stessa, tagliarsi i capelli significa per lei liberarsi di scorie negative, per lasciare posto alla speranza e alla gioia.

Leggi anche –> Una Vita anticipazioni: Anabel tradisce Camino e rivela l’inconfessabile segreto

Una “pulizia” quindi dalla sofferenza, un gesto di apertura nei confronti di sensazioni più positive; una scelta di cui non possiamo che gioire, alla luce di quanto Rosalinda ha sofferto nella sua vita.