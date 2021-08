La bellissima modella argentina non si risparmia e pubblica una foto piccante. Sulla pagina Ig di Wanda i fan impazziscono

È bastata una sua foto piccante sui social per far impazzire i fan. Stiamo parlando della bellissima Wanda Nara, modella argentina che ha fatto innamorare milioni di italiani e, soprattutto, Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain.

La bella Wanda sta passando le vacanze proprio a Parigi, dal suo amato. La showgirl argentina ha deciso di regalare ai suoi followers uno scatto strepitoso, che ha scatenato migliaia di fan con commenti e likes.

Wanda Nara, scatto bollente in costume e lato B in vista

Dopo un inizio d’estate trascorso tra Milano, Ibiza e Capri, la bellissima Wanda è atterrata a Parigi dove ha casa con il suo innamorato Icardi. Le lunghe passeggiate tra le vie di Parigi e i tuffi in piscina non hanno tolto tempo alla bella Wanda, che ha postato sui social una foto in tutta la sua bellezza.

La ragazza dai capelli d’oro e dal corpo sensuale ha pubblicato, sul suo profilo Instagram ufficiale, una foto di lei in costume che lascia senza fiato. Lo scatto mostra tutta la bellezza del suo fisico invidiabile, uno sguardo sensuale e un lato B strepitoso.

Subito dopo la pubblicazione della foto, i fan sono letteralmente impazziti e hanno travolto di likes la bellissima modella e procuratrice argentina. Del resto, si tratta di una delle modelle più belle al mondo e i fan glielo hanno fatto notare inondandola di commenti positivi.

Wanda Nara ha fatto un altro regalo ai suoi fan, annunciando ai suoi fan una bellissima novità. Commentando la sua foto, Wanda ha annunciato di aver superato la soglia degli 8 milioni di follower su Instagram, un record molto ambito e prestigioso.

Inoltre, ha voluto annunciare un’altra novità, mandando un ulteriore messaggio ai suoi fan. La bella Wanda ha lanciato una nuova collezione di costumi da bagno. Dopo il successo della sua linea di cosmetici, sicuramente avrà molte soddisfazioni anche per questa nuova avventura!