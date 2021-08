Ursula Corbero al cardiopalma: l’attrice de La Casa di Carta in costume, la foto bomba

Ursula Corbero incanta i fan con una foto bomba; l’attrice de La Casa di Carta al cardiopalma sui social in questa estate.

Tra le serie più amate degli ultimi anni c’è sicuramente La Casa di Carta, serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina e distribuita da Netflix, dopo l’acquisto dei diritti da Antenna 3.

La storia della serie racconta di un’ambiziosa rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid,che ha anche lo scopo di far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino. Da qui, una serie di vicende che, stagione dopo stagione, hanno tenuto incollati i fan alla tv.

Tra i protagonisti in molti conoscono Tokyo, interpretata da Ursula Corbero; in attesa del gran finale, l’attrice incanta tutti i suoi fan suoi social con una foto mozzafiato.

Ursula Corbero al cardiopalma, incanta tutti in bikini

Oltre alla sua bravura, grazie agli episodi de La Casa di Carta i fan hanno potuto ammirare tutta la bellezza della Corbero, che grazie al suo personaggio acquista ancora di più fascino.

Seguitissima sui social (come molte altre star delle serie televisive) con più di 20 milioni di follower, la Corbero sta condividendo in questi mesi scatti direttamenti dalle sue vacanze. Una nuova foto la mostra bellissima in barca, con un bikini tigrato e il lato B in primo piano.

Con tanto di linguaccia al sole, la Corbero sfoggia ancora una volta tutta la sua bellezza ed un fisico mozzafiato, già ammirato nella serie Netflix; più di 2 milioni e mezzo i like raccolti dallo scatto, coi commenti dei follower che si sprecano.

La quinta stagione de La Casa di Carta sarà divisa in due parti: i primi cinque episodi arriveranno in streaming il prossimo 3 settembre, mentre i restanti qualche mese più tardi, il 3 dicembre. Tutto pronto quindi per vedere il gran finale e Ursula ancora una volta in azione.