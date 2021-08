Luciana Littizzetto beccata in costume, le rare foto: curve sinuose per la comica

Vediamo insieme delle fotografie che arrivano dalla spiaggia per quanto riguarda la bravissima e divertentissima Luciana Littizzetto.

Lei è una delle comiche maggiormente apprezzate nel nostro paese, ed abbiamo il piacere di vederla nel programma condotto da Fabio Fazio ormai da molti anni, ovvero Che Tempo che fa.

Stiamo parlando ovviamente della mitica Luciana Littizzetto, che in una delle pochissime occasioni è stata immortalata in costume.

Come sappiamo la sua carriera è iniziata accanto alla mitica Gialappa’s dove ha interpretato vari personaggi, e successivamente ha fatto anche l’attrice in varie fiction di successo.

La sua consacrazione però vera e propria è arrivata quando è approdata in Rai nel programma condotto da Fabio Fazio, che l’ha voluta accanto a se anche per la nota kermesse musicale di Sanremo.

Luciana Littizzetto stupisce tutti in costume

Come sappiamo non ha alcun tipo di problema a dire apertamente quello che pensa, e non si è mai tirata indietro se nascono delle discussioni, chi non ricorda le parole che disse su Wanda Nara e la risposta della nota procuratrice sportiva.

Luciana ovviamente, invitò poi la donna a vedere la parte ironica delle sue parole, e come fa con lei non ha problemi a prendersi in giro sulle sue curve.

Ma per quanto riguarda la vita privata di Luciana Littizzetto è sempre molto riservata, ma andando al mare ha mostrato un fisico perfetto da far invidia alle colleghe più giovani.

Come sappiamo è stata sposata con Davide Grazie per oltre 20 anni, ed insieme hanno adottato anche due figli Jordan e Vanessa.

Ma purtroppo ad un certo punto la loro relazione è terminata, ma come accade spesso nelle coppie con figli, hanno mantenuto un buon rapporto per il loro bene.

Luciana, dopo la separazione ha dichiarato che ha iniziato a pensarsi da sola, e le sue parole in merito furono:

“Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”.