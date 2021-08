Quanto guadagna Orietta Berti, intramontabile cantante di quasi ottant’anni che continua a spopolare anche oggi? Patrimonio, incassi e cachet.

L’intramontabile Orietta incanta ancora oggi. Alla veneranda età di quasi ottant’anni, la cantante sembra ancora divertirsi sul palco e non ha nessuna intenzione di mollare.

Dopo oltre 16 milioni di dischi venduti in tutta la sua carriera, la Berti si sta facendo conoscere dalle nuove generazioni grazie a due “nuove leve” della musica italiana, Fedez e Achille Lauro; nel brano “Mille” i tre cantano insieme, realizzando una vera e propria hit di questa estate 2021.

Ancora oggi quindi, Orietta è sul pezzo: viene naturale dunque chiedersi a quanto ammonti il suo guadagno. Continuate a leggere per scoprire patrimonio, incassi e cachet de “L’usignolo di Cavriago”.

Orietta Berti, quanto guadagna la cantante

Stando a quanto riportato, la somma messa da parte da Orietta Berti nel corso di più di cinquant’anni di carriera è più che ragguardevole; nel ’97 infatti, ha firmato un contratto con la Rai che le ha fatto incassare la bellezza di 247.156.000 di lire.

Dopo quasi venticinque anni, gli introiti sono sicuramente aumentati, nonostante nel 2015 la cantante si sia lamentata dell’esigua pensione che le spetta a dispetto dei tanti contributi versati. “Ho versato contributi per cinquant’anni ma ho una pensione di 900 euro. E’ possibile dare così tanto e ricevere così poco?” le parole al Settimanale Nuovo.

La pensione sarebbe bassa per via di mancati contribuiti che non le sono stati versati, da chi doveva, a inizio carriera. Ovviamente, come sottolineato da lei stessa, la Berti riesce spesso ad integrare la pensione percepita sia con i risparmi messi da parte sia con la sua attività da cantante che, come visto col tormentone Mille, è ancora attiva.

“Canto perché mi piace ancora, non perché ne ho bisogno” ci tiene però a precisare la Berti, che si definisce una persona parsimoniosa non tentata da spese folli.