Il cantante Adriano Celentano è uno dei personaggi più famosi del panorama musicale italiano. Quando guadagnerà? La cifra è da capogiro.

Adriano Celentano, nato il 6 gennaio 1938 a Milano, è forse uno dei personaggi più importanti della storia del mondo dello spettacolo italiano. Negli anni ’50 aveva già battuto i record di copie vendute e nei suoi sessant’anni di carriera si contano ben 40 album e la pubblicazione di 200 milioni di dischi venuti in tutto il mondo. E’ stato lui a portare il rock ‘n ‘roll in Italia, il suo primo singolo infatti si intitolava Il tuo bacio è come un rock.

La carriera di Celentano non comprende solo la musica: il cantante nel 1959 è diventato anche attore e, nel corso degli anni, ha partecipato a più di quaranta film. Il suo debutto sul grande schermo avvenne con il film I ragazzi del juke box di Lucio Fulci, dopo di che possiamo ricordare Bluff e Mani di velluto, progetti per i quali vinse il David di Donatello come attore protagonista, e ancora Yuppi du per il quale venne candidato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Adriano Celentano, inoltre, ha partecipato anche ad innumerevoli programmi televisivi: da Fantastico a Svalutation, fino al 2019, anno in cui debuttarono programmi tv tutti suoi Aspettando Adrian e Adrian Live – Questa è storia… .

Il patrimonio di Celentano quindi, come si può immaginare, è incredibilmente sostanzioso.

Quanto guadagna Celentano

Dati i numerosi progetti del cantante e attore, è facile immaginare che i guadagni di Celentano superino di gran lunga i milioni di euro. Solo nel 1986, per esempio, aveva dichiarato un guadagno annuo di 800 milioni, meno i 450 milioni finiti in tasse.

E’ stato grazie alla dichiarazione dei redditi dell’etichetta discografica indipendente Clan Celentano (di proprietà appunto del cantante) che si è potuti risalire all’importo di guadagno annuo.

Nel 2012, la Celentano S.p.a. ha registrato incassi che vanno dai 6 ai 10 milioni di euro annui. E’ giusto sottolineare però che, è vero che Adriano Celentano guadagna cifre esorbitanti, ma ne da altrettante in beneficienza. Sempre nel 2012, il cantante donò l’intero importo ottenuto dalla partecipazione al Festival di Sanremo (si parla di 700.000 euro).

Con tutti i progetti che ha affrontato, sommati agli incassi del Clan Celentano e della Celentano S.p.a., non c’è quindi da stupirsi se, ancora oggi, gli incassi del noto vip non scendano mai sotto i milioni di euro.