Albano, la dichiarazione inaspettata sull’ex Romina Power -“Ad un certo punto tra di noi…”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il noto cantante originario di Cellino San Marco su Romina Power, lasciando tutti senza parole

I due hanno formato sia artisticamente che sentimentalmente una coppia da sogno per moltissimi anni, facendo innamorare intere generazioni che li seguivano da casa e nei concerti, stiamo parlando proprio di Al Bano e Romina Power.

Ma negli ultimi periodi c’è stata un’intervista dove il noto cantante originario di Cellino San Marco ha voluto fare una dichiarazione particolare.

Al Bano, come sappiamo è felicemente accompagnato con Loredana Lecciso, che le ha dato anche altri due figli, ma il rapporto con Romina Power, è sempre presente e spesso particolare.

In tantissimi sperano ancora che prima o poi, Al Bano e Romina tornino finalmente a formare una coppia, anche a livello personale e non solamente artistico.

Le loro canzoni d’amore hanno fatto sognare e continuano anche oggi il pubblico a casa di ogni età.

Al Bano e le parole su Romina

Ma Al Bano, durante una intervista che ha rilasciato per le pagine del giornale Oggi, ha parlato della sua relazione con Romina e della fine dopo un lungo periodo di crisi.

La coppia, dopo la scomparsa prematura e misteriosa della loro figlia Ylenia nel 1993 non è più stata la stessa.

Romina spera ancora che la figlia sia viva ma nascosta in qualche parte del mondo, mentre per quanto riguarda Al Bano ha chiesto ed è riuscito ad ottenere il certificato di presunta morte.

Al Bano ha dichiarato:

“..Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte( Con Romina) …tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita. Io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso“

Anche nella relazione con Loredana non è sempre stato tutto rosa e fiori, ci sono stati momenti difficili, ma insieme sono riusciti a superare tutto ed hanno trovato un equilibrio perfetto che vede al centro la famiglia ed i loro figli.