L’attrice Carmen Scivattaro (Teresa in Un Posto al Sole) ha lasciato la soap e ha affrontato un grave lutto, ecco cosa fa oggi

Una delle Soap più seguite in Italia ha regalato, oltre a tante emozioni, anche grandissimi personaggi ai telespettatori italiani. Tra questi Otello (interpretato da Lucio Allocca) e Teresa, uno dei personaggi più amati.

Teresa, interpretata dall’attrice Carmen Scivattaro, è stata uno dei principali personaggi della serie tv “Un Posto al Sole”, fino al suo addio. L’uscita di scena di Teresa, infatti, ha sempre destato più di qualche dubbio nei fan. Vediamo quindi cosa fa oggi Carmen Scivattaro.

Cosa fa oggi Carmen Scivattaro, interprete di Teresa

Nata a Napoli nel 1945, Carmen Scivattaro è un’attrice italiana conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv “Un Posto al Sole”. Dal 1998 fino al 2018, ha interpretato infatti il ruolo di Teresa Diacono, madre di Silvia e poi grande amore di Otello.

Inizia la sua carriera d’attrice grazie al teatro, dove recita su un piccolo palco al Vomero. In quegli anni inizia la sua collaborazione con Radio 2, dove fa da speaker e scrittrice di monologhi.

Nel 1995 inizia la sua carriera di attrice per il piccolo schermo. Recita infatti in vari film, tra cui “Il verificatore”, “E lo chiamano amore” e “Il sogno”. Nel 1998 arriva il grande successo: l’esordio in “Un Posto al Sole”.

La sua carriera nella sit-com dura esattamente 20 anni. Nel 2018, infatti, decide di uscire di scena dalla serie tv italiana più seguita. Lascia la soap all’improvviso dopo aver subito un grave lutto in famiglia.

La morte del fratello, infatti, convince Scivattaro ad abbandonare la sua carriera e cambiare vita. La sua decisone è stata quindi quella di lasciare il set e dedicarsi totalmente alla famiglia e alla sua vita privata.