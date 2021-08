I feroci fratelli Bianchi ricevono una nuova condanna, sempre per pestaggio. Questa volta, le vittime sono un padre e suo figlio e solo per 20 euro.

Non era la prima volta per i fratelli Bianchi, quando tra la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Colleferro hanno pestato il 21enne Willy Monteiro Duarte. Un’aggressione violenta e immotivata, che ha portato alla morte il ragazzo di origini capoverdiane, solo perché voleva sedare una rissa scatenata dai fratelli Bianchi e i loro amici, nella quale era rimasto coinvolto un amico di Willy. Calci, pugni, colpi al torace, mentre era disteso a terra. L’autopsia sul corpo di Willy ha dato come risultato, tra gli altri colpi e ferite, una lesione di sette centimetri al cuore, come fosse spaccato a metà. Lo stesso cuore spaccato che si è sentita la madre del ragazzo alla notizia che il figlio era morto durante un’uscita con gli amici, e solo per aver difeso uno di loro.

Altre condanne per i fratelli Bianchi

Secondo le indagini svolte dai carabinieri durante il processo per la morte di Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e i loro amici, erano dediti allo spaccio di droga. Un vero “business” che portava anche a minacce e violenza: chi tardava un pagamento veniva aggredito e subiva l’ira dell’intero gruppo. Si direbbe che la banda abbia minacciato e aggredito più persone, giovani e meno giovani, anche solo per una parola o uno sguardo ritenuto sbagliato dai “gemelli” – così chiamati per la somiglianza tra i fratelli Bianchi.

Qualche giorno fa è arrivata un’altra condanna per i teppisti. Nel 2019 alcuni membri della banda dei Bianchi erano stati denunciati per aver minacciato e aggredito con violenza, un ragazzo di Lariano e suo padre. A quanto pare il giovane doveva una somma di denaro al gruppo e quindi ha subito i pestaggi da questi delinquenti. Quando il padre del ragazzo ha visto l’aggressione, è intervenuto in difesa del figlio, subendo a sua volta i pugni dei due fratelli, che come sport praticavano MMA. La cosa ancora più sconvolgente? La somma che il ragazzo doveva alla banda era di soli 20 euro.

