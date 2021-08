La moglie dell’attaccante Mauro Icardi mostra le forme durante un sensuale aperitivo. Cosa penserà il marito dello scatto sexy?

La procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina, Wanda Nara, ha infuocato il web pochi giorni fa, con una foto sexy scattata durante un aperitivo: la tutina dai toni blu cobalto ha una profonda scollatura che mostra le forme di Lady Icardi.

Moltissimi sono stati i commenti ricevuti, con complimenti e frecciatine piccanti, per la moglie dell’attaccante dell’Inter.

Nello scatto non potevano mancare il bicchiere di vino ben in vista, i capelli raccolti e lo sguardo ammiccante. Cosa penserà il calciatore del post? Proverà un pizzico di gelosia?

La storia d’amore con Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati del 2014, ma i loro rapporti iniziarono nel 2008 e coltivarono un’amicizia che durò anni. Galeotto fu (paradossalmente) l’ex marito della showgirl. Maxi Lòpez, infatti, era collega di Icardi nella squadra della Sambdoria ed è proprio per questo che Wanda e Mauro ebbero occasione di conoscersi a fondo. Come se non bastasse, all’epoca del divorzio tra Nara e Lòpez, i due si accusarono vicendevolmente di infedeltà coniugale e si separarono definitivamente nel 2013.

A quanto pare, l’argentina riuscì a consolarsi subito, in quanto appena un anno dopo ritrovò l’amore a fianco appunto di Icardi.

Nonostante i pregiudizi iniziali, la storia d’amore tra Wanda e Mauro prosegue ancora oggi a gonfie vele, tanto che tra il 2015 e il 2016, la coppia ebbe anche due figlie Francesca ed Isabella (Wanda aveva già tre figli dal precedente matrimonio: Valentino, Costantino e Benedicto).

Tra la coppia e l’ex marito della showgirl si instaurò un rapporto di gelo assoluto. Qualche anno fa però, pare che Nara, Icardi e Lòpez abbiano, in un certo senso, predisposto le basi per un rapporto per lo meno civile, in occasione della festa di compleanno di uno dei figli di Wanda e Maxi.

