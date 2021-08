Striscia La Notizia, arriva lei: il nome bomba della prossima edizione

Una vera e propria bomba sarebbe pronta a prendere il timone di Striscia La Notizia, tg satirico di Antonio Ricci; scopriamo chi è.

Una vera e propria bomba di energia è pronta a prendere le redini di Striscia La Notizia. In questi ultimi anni, la regina di Striscia è stata Michelle Hunziker (con l’emergenza della figura di Francesca Manzini, piacevole sorpresa), ma un’altra simpaticissima e bellissima conduttrice sembra pronta a guidare il tg satirico.

Il programma di Antonio Ricci, ormai da poco più di trent’anni, è una presenza fissa nel palinsesto Mediaset, ma in quest’ ultimo anno sembra aver perso un po’ di appeal nei confronti del pubblico. Per questo, la produzione starebbe pensando ad un volto amatissimo per risollevare gli ascolti.

Striscia La Notizia, le novità per la nuova stagione

Stando a quanto emerge, la nuova conduttrice di Striscia sarà niente meno che Vanessa Incontrada, ex-modella e showgirl e poi attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana.

Vanessa, dopo aver recentemente partecipato (o meglio, essere partita in fuga) alla seconda edizione di Celebrity Hunted, è pronta a prendersi di nuovo la scena con un programma così prestigioso; al suo fianco, sempre secondo le anticipazioni, dovrebbe esserci Alessandro Siani, attore e comico che ha spopolato anche sul grande schermo.

Una coppia d’eccezione, che porterebbe sicuramente una ventata d’aria fresca, oltre a garantire tanta simpatia; i due dovrebbero partire con la conduzione sin da subito, già dalle prime puntate di settembre. Prima, la Incontrada sarà impegnata con i Music Awards all’Arena di Verona, al fianco dell’onnipresente Carlo Conti.

Inutile dire quanto Vanessa sia amata dal pubblico: la sua bellezza, la sua semplicità e il suo sorriso hanno conquistato, negli ultimi vent’anni, proprio tutti. A lei il compito, insieme a Siani, di riportare il tg satirici agli standard a cui aveva abituato Mediaset; una sfida che, insieme, possono vincere senza problemi.