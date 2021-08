Wanda Nara esagera con il selfie: la foto bollente, scatto allo specchio ma...

Nelle ultime ore la bellissima presentatrice e procuratrice calcistica Wanda Nara ha lasciato tutti senza parole, ma il dettaglio non sfugge.

Come tutti sappiamo la sua bellezza è inarrivabile, ma Wanda Nara è anche una donna molto impegnata a livello lavorativo.

E’ infatti una showgirl, una procuratrice calcistica, ed una imprenditrice dato che ha fondato una casa di make-up.

Il suo profilo social di Instagram è sempre molto attivo ed i suoi follower sono quasi 8 milioni, un numero davvero enorme.

Lei non ha problemi a condividere momenti sia privati che lavorativi con loro, ed in questo momento si sta godendo giustamente le sue meritate vacanze estive in compagnia di tutta la sua numerosa famiglia.

Wanda infatti, anche se non si direbbe, ma è mamma di ben 5 figli, 3 maschi avuti dalla precedente relazione con il calciatore Maxi Lopez, e due femmine avute dall’attuale compagno, Mauro Icardi.

Il dettaglio che non sfugge

Ma torniamo alle recente immagine che Wanda ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram lasciando tutti senza parole, dove si mostra in costume nella sua bellissima camera da letto, sembra.

In primo piano troviamo lei, che indossa un costume intero ma essendo presa di lato è tenuto da un laccetto che si intreccia alla perfezione sulle sue prosperose curve perfette.

Il colore è marrone con dei disegni neri tribali, Wanda è completamente struccata in foto, ed i capelli sono legati in una folta coda di cavallo bionda.

Il suo lato b è perfettamente sostenuto ed esaltato dal costume, tanto che nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto un numero considerevole di messaggi e segni d’apprezzamento per la sua incredibile forma fisica dopo ben 5 figli.

Ma in pochissimi forse hanno notato il dettaglio dietro di lei, ovvero troviamo una borsa di una nota casa di moda con dei vestiti appoggiati sopra, che forse sono di qualche figlio, o magari è il suo cambio con il quale era vestita prima di indossare l’incantevole costume.

Confessatelo in quanti avevano fatto caso a quanto c’era dietro Wanda Nara? Tutti ovviamente erano attratti ed incantati dalla sua bellezza in primo piano.