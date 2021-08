Elisabetta Gregoraci, lo zoom sul décolléte manda fuori di testa – VIDEO

Elisabetta Gregoraci alza la temperatura del web con un nuovo servizio fotografico e uno zoom da urlo sul prosperoso décolléte.

La Gregoraci ha deciso di far impazzire tutti, ancora una volta. La showgirl, conduttrice ed ex-modella calabrese. Dopo un decennio di crisi fra scandali e divorzio con l’ex-marito Flavio Briatore, Elisabetta sta riscuotendo il favore del pubblico, anche grazie alla partecipazione recente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Leggi anche –> Wanda Nara da bollino rosso, fuori tutto: la showgirl mostra le sue curve perfette

Su Instagram, sono quasi 2 milioni i followers che costantemente aspettano aggiornamenti dalla bella Elisabetta, che non manca di postare scatti delle sue vacanza o dei suoi servizi fotografici; questa volta, un video dal backstage di uno shooting lascia senza parole.

Elisabetta Gregoraci, che zoom sulla scollatura

Impegnata in un servizio fotografico per una nuova campagna pubblicitaria, la Gregoraci ha deciso di postare su Instagram alcuni scatti dal backstage, nonché un video che segue passo passo tutte le sue movenze.

Con un abito bianco elegante e scosciato, a far vedere le lunghe gambe della showgirl, la Gregoraci si mette in posa per il suo fotografo; il video non manca di focalizzarsi sulla scollatura da capogiro del vestito, che a stento contiene il prosperoso décolléte dell’ex-gieffina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Come te nessuno mai” scrivono le sue fan nei commenti, con Elisa D’Ospina che investe la conduttrice di un onorevole “queen”. Di certo nel futuro della Gregoraci non ci sono solo pubblicità e servizi fotografici: dopo Battiti Live, la calabrese ha voglia di rimettersi sempre più in gioco in tv, magari con un programma sportivo o comico.

Leggi anche –> Virginia, le hanno iniettato per errore sei dosi di Pfizer: ma non avrà il Green Pass

Se potesse scegliere infatti, Elisabetta vorrebbe dedicarsi proprio a questi due campi, non disdegnando nemmeno il mondo della recitazione; diverse sono già le apparizioni sia al cinema (ricordiamo per ultima quella in Aspromonte – La terra degli ultimi) sia in serie televisive, un’esperienza quest’ultima che le piacerebbe ripetere.