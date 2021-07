Striscia la Notizia, è stata la velina bruna più amata, oggi colpo di testa | Eccola biondissima

Lei è stata una delle veline più amate dal grande pubblico, ma la riconoscete con questo nuovo look? Ecco di chi stiamo parlando.

Cambio look per l’ex Velina mora

Negli anni sono state tantissime le Veline che hanno occupato il bancone del tg satirico Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5. Di certo lei è stata però una delle più amate. Stiamo parlando di Ludovica Meral Frasca che, in coppia con la bionda, Irene Cioni, è stata protagonista di ben 866 puntate e 4 edizioni. Dall’ottobre del 2013 sino al giugno del 2017. Oggi, come possiamo ammirare dagli scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, Frasca ha un look totalmente nuovo. Da mora del programma è diventata biondissima, con lunghi capelli che coprono le spalle.

In una recente intervista rilasciata al programma radiofonico I lunatici su Radio Due, Frasca ha parlato di alcuni pregiudizi nel mondo dello spettacolo che fatica a scrollarsi di dorso. Ha spiegato: “Preferirei essere ricordata come Ludovica, non come ex velina. Quello è stato un ruolo che mi porto volentieri dietro, è stato il mio battesimo in televisione, ma non mi farebbe piacere averlo tra vent’anni”. E ancora: “Invece diventa quasi un aggettivo, verso chi ha fatto la velina c’è un pregiudizio, sto combattendo duramente affinché venga tolto”.

Vita privata di Ludovica Meral Frasca

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha avuto una lunga storia d’amore con il comico e conduttore Luca Bizzarri, del duo Luca e Paolo. I due sono stati insieme sino al 2018, quando la relazione è improvvisamente terminata. Nessuno dei due ha però chiarito i motivi dietro alla loro separazione. In seguito, Frasca, ha conosciuto l’imprenditore inglese Franck Faracy.

Impegnato nell’imprenditoria digitale, Faracy si è trasferito negli Stati Uniti diversi anni fa. Oggi i due vivono proprio in America e spesso, sui rispetti profili social, è possibile vedere alcuni scatti della coppia innamorata. Sono convolati a nozze a marzo, con rito civile e alla presenza di pochi intimi, in Florida.