Meghan Markle ha rinunciato ad essere una principessa, ma non rinuncia allo stile di vita regale. Il suo patrimonio fa invidia a Palazzo.

Ad un anno dalla Megxit, il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, vivono in America con i figli Archie Harrison e la piccola Lilibet Diana. Nonostante pensassimo tutti che, una volta usciti da Palazzo, Harry e Meghan iniziassero a vivere come “noi comuni mortali”, i due invece hanno tenuto uno stile di vita considerato da molti un po’ troppo eccessivo. Tra l’altro, come avevamo già scoperto, le cifre guadagnate ora dai due sono da capogiro.

Quanto guadagnava prima la duchessa?

Ma guardiamo più nel dettaglio la duchessa ed ex attrice Meghan Markle. Quanto guadagna ora la principessina tanto odiata a Buckingham Palace? A quanto ammonta il suo patrimonio? Prima ancora del Royal wedding con il principe Harry, durante gli anni di carriera come attrice, la Markle vantava già un conto in banca niente male. Con il suo ruolo fisso nella serie americana Suits, stando alle stime riportate dal portale Celebrity Net Worth, Meghan intascava 50.000 dollari a episodio, per un totale di ben 4 milioni di dollari a stagione, cioè 3,3 milioni di euro circa. Il suo blog, invece, le faceva guadagnare circa 80.000 dollari all’anno. Considerando queste cifre, il suo patrimonio netto era all’incirca di 5 milioni di dollari, cioè poco più di 4 milioni di euro.

Quanto guadagna Meghan Markle dopo il Royal wedding

Ovviamente con la sua entrata nella Royal family, il conto in banca è esploso e la cifra del suo patrimonio è salita in impennata a 20 milioni di dollari, grazie anche all’eredità che ha ricevuto il marito Harry dalla madre Lady Diana. Oggi, nonostante la Megxit e quindi nonostante non abbia più i privilegi di una principessa, il conto in banca di Meghan Markle continua a crescere. Perchè? Come avevamo già spiegato qui, sia il duca che la duchessa di Sussex hanno firmato vari accordi con le piattaforme streaming Netflix e Spotify, con contratti da milioni di dollari. Un’altra fonte di guadagno per la duchessa però, sono i libri pubblicati, che le farebbero guadagnare circa 40 milioni di dollari ogni anno. Ora il suo patrimonio ammonta a 50 milioni di euro, mica male per un’ex reale. Chissà cosa succederà al conto in banca dei Sussex dopo la pubblicazione del nuovo libro di memorie di Harry.

