Wanda Nara continua ad essere la regina incontrastata di Instagram. La bellissima Signora Icardi incanta con le sue curve perfette e i suoi scatti fanno il pieno di like e di commenti.

Le foto boom di like di Wanda Nara

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ama sfoggiare le sue forme e giornalmente pubblica degli scatti che fanno letteralmente impazzire i suoi fan. Che sia in bikini, in costume intero o con un semplice vestito, la showgirl di origine argentina ha bellezza da vendere e il suo fisico da pin up suscita invidia e ammirazione.

Ultimamente ha pubblicato degli scatti che sono stati particolarmente apprezzati dal suo pubblico.

L’ammissione di Wanda Nara sulla chirurgia estetica

In molti si chiedono se Wanda abbia fatto o meno ricorso alla chirurgia estetica. Ultimamente, durante un’intervista, si è lasciata andare ad una confessione: “È vero, dovevo un po’ bilanciare le cose. Dopo cinque gravidanze ho deciso di ritoccare il seno. Noi donne latinoamericane abbiamo un corpo diverso dalle europee e io mi piaccio così. Poi sì amo il buon cibo e non mi faccio ossessionare dalle diete. E non sono sportiva. Mi dico sempre: “Il mese prossimo vado in palestra”, poi rinvio. Dopo il GF Vip però vorrei provare ad allenarmi davvero. E comunque le assicuro che con cinque figli e quattro cani corro abbastanza”.