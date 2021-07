Elodie è sempre più sexy! La splendida cantante sta incantando il web con i suoi look audaci ed intriganti! Eccola in abito bianco sfoggiare un corpo pazzesco!

Elodie, da Amici a Sanremo con disinvoltura

Elodie Patrizi è una delle protagoniste assolute di questa calda estate 2021. La cantante ha catalizzato l’attenzione di milioni di utenti, settimana dopo settimana, grazie ai suoi look sempre più audaci. Oltre ad essere una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale nostrano, Elodie si affermata come vera propria icona si stile. I suoi outfit ricercatissimi e singolari, enfatizzano il suo fisico scultoreo, mandando puntualmente i followers in visibilio!

Di strada ne ha fatta tantissima Elodie, non è più la giovane allieva un po’ insicura che abbiamo conosciuto ad Amici, oggi è una donna consapevole delle sue potenzialità, del carisma e della grande bellezza che possiede. Caratteristiche che ha sfoggiato con sicurezza a Sanremo, quando ha incantato la platea, destreggiandosi con disinvoltura su uno dei palchi più temuti al mondo, quello dell’Ariston.

Al Festival della Canzone Italiana, Elodie ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo, sa cantare (benissimo) ballare e dominare il palco, riuscendo a gestire ansie e timori come una perfetta professionista.

Non è un caso che, proprio dopo la sua partecipazione a Sanremo, in tantissimi l’abbiano “rivendicata” alla conduzione di diversi programmi, e chissà se la bellissima cantante, abbia accettato di mettere giù per un po’ di microfono, mettendosi alla prova e cimentandosi nell’arte della conduzione.

Elodie, il popolo dei social è pazzo di lei

La cantante è molto apprezzata sui social, strumento che utilizza per esprimere la sua personalità a tutto tondo. La cantante oltre a postare scatti e video che ritraggono pezzi della sua quotidianità, privata e lavorativa, si diverte a giocare con la sua immagine.

I suoi cambi di look, sono stati moltissimi negli anni a partire dai capelli. Elodie ha sfoggiato davvero ogni taglio e colore esistente per la sua chioma, e con ognuno di esso era magnifica. Ma, nonostante i suoi look davvero straordinari, in molti la preferiscono in una veste più naturale, ecco perché questo scatto ha fatto il giro del web.

Elodie è bellissima, indossa un abito semplice, poco trucco sul suo bel viso, questa è la versione che i suoi fans preferiscono!