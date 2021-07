Wanda Nara qualche settimana fa è stata in vacanza a Capri e la bella moglie di Icardi ha letteralmente incendiato Instagram con i suoi scatti a tratti proibiti. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha sfoggiato le sue curve perfette e, manco a dirlo, c’è stato un boom di like e di commenti.

Wanda Nara scatti e curve a Capri

La showgirl ha mostrato il suo fisico impeccabile, frutto di tanto allenamento e di una madre natura certamente benevola con lei. Wanda si mostra in tutto il suo splendore con un mini bikini giallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara, perchè non è stata confermata da Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta accanto a Pupo in veste di opinionista del Grande Fratello Vip e la moglie di Mauro Icardi ha dato prova di essere a suo agio in questo ruolo, sferzante, attenta, a soprattutto senza peli sulla lingua. Nonostante il pubblico sovrano abbia apprezzato il suo operato, il Direttore di Chi non l’ha però riconfermata nell’edizione successiva, sostituendola con Antonella Elia: ma perchè? Al momento non è dato sapere quali siano state le motivazioni che l’hanno vista fuori dalla trasmissione.