Bella e super sensuale Justine Mattera continua a far parlare di sè. La showgirl di origine americane ammalia i suoi tanti follower con degli scatti d’autore che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

Le foto super sensuali di Justine Mattera

In uno scatto di qualche tempo fa la 50enne si è mostrata appesa ad un lampadario. Bellissima con un costume intero che non lascia molto spazio all’immaginazione. La foto ha ricevuto boom di like e di commenti e molti sono stati i follower che si sono complimentati per la sua bellezza e le sue forme fisiche semplicemente perfette, frutto di tanto sport ed allenamento costante.

La vita privata di Justine Mattera

Justine ha avuto una lunga storia d’amore con il conduttore Paolo Limiti, scomparso nel 2017. A seguito di questa relazione è convolata a nozze con l’imprenditore Fabrizio Cassara, dal cui legame sono nati due figli. un amore che ha vissuto anche una crisi a causa delle immagini bollenti che la soubrette è solita pubblicare sul suo profilo Instagram. L’uomo, infatti, spinto anche da un pizzico di gelosia nei riguardi di sua moglie, non gradirebbe alcuni scatti. Lei a tal proposito ha dichiarato: “Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto, ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”