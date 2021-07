Elodie a cuore aperto su Maria De Filippi

Elodie, qualche mese fa, è stata ospite di Francesca Fialdini. Nel salotto tv della Rai si è aperta completamente, raccontandosi, come suo solito, senza remore e tabù. Ed è proprio in questa chiacchierata che ha avuto per la padrona di casa di Amici Maria De Filippi, delle parole bellissime: “Maria è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. E’ stata più una madre, giusta secondo i miei parametri. Lei è una mamma…Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi“.

Benedetta Parodi e la foto del passato incinta

La food blogger, giornalista e scrittrice Benedetta Parodi è molto solidale con il prossimo. In una sua passata Insta Stories ha postato la foto di lei incinta, proprio per sostenere le attività benefiche dell’Associazione Francesca Rava, una Onlus a cui ha dato il suo sostegno. Benedetta ha un animo puro ed è per questo che ha pubblicato una foto dove appare giovane e bellissima, mentre poggia le sue mani sulla sua pancia, dolcissima. Benedetta ha scritto accanto alla foto la frase :“La vita è più forte del Covid“.

Veronica Lario, dopo il divorzio con Silvio Berlusconi eccola bellissima

Riservata e poco social, l’attrice oggi è mamma e nonna a tempo pieno. La Lario non ha Instagram, ma di tanto in tanto, a pubblicare sue foto ci pensa la figlia Barbara Berlusconi, la quale ama condividere con una certa frequenza scatti della sua famiglia e della sua quotidianità. Recentemente ha infatti postato un post che la ritrae in compagnia della mamma e del suo piccoletto. Veronica Lario è ancora bellissima, un fascino immutato, lo stesso che fece capitolare Silvio Berlusconi negli 90. Il tempo sembra essersi fermato e lei, da diva mai tramontata, risplende (ancora) come una first lady che non è mai uscita di scena. Clicca qui per vedere la foto