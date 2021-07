Meteo oggi sabato 3 luglio: cielo stabile su Centro e Sud, peggiore sul Nord

Meteo oggi sabato 3 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del bel tempo, ma non su ogni settore d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di oggi sabato 3 luglio dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su buona parte d’Italia. Stando a quel che ha riferito ‘Sky Tg24’, il cielo dovrebbe essere soleggiato, tranne che su alcune aree della Penisola.

Durante questo fine settimana la situazione meteo dovrebbe peggiorare sulle zone del Settentrione. La nuvolosità dovrebbe diventare consistente nel corso della giornata odierna.

Domani dovrebbero avere luogo alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Sulle restanti aree del nostro Paese il weekend dovrebbe essere caratterizzato dal cielo sereno, se non per alcuni annuvolamenti sulle zone del Centro e su quelle del Sud.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi sabato 3 luglio. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle aree del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo nuvoloso sparso e da dei temporali che si dovrebbero presentare verso le ore serali partendo dalle zone alpine per giungere poi sulle aree pianeggianti. Si dovrebbero registrare temperature massime di 30-32 gradi circa.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata di oggi dovrebbe essere all’insegna della stabilità. Si prevede quindi bel tempo con cielo in prevalenza soleggiato o a tratti in parte nuvoloso. Le temperature massime dovrebbero fare segnare i 32 gradi.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, la situazione meteorologica dovrebbe essere caratterizzata dal sole o da qualche nuvola su ogni zona. Così come al Centro, anche sul Meridione le temperature dovrebbero toccare i 32 gradi.