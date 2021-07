Meteo domani sabato 3 luglio: bel tempo su Centro e Sud, peggiora al Nord

Meteo domani sabato 3 luglio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo, ma non su tutte le aree del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani sabato 3 luglio dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su varie aree d’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Sky Tg24’, il cielo dovrebbe essere sereno, ma non su ogni zona del nostro Paese.

Nel corso di questo fine settimana le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare sulle zone del Nord. Gli annuvolamenti si dovrebbero fare consistenti durante la giornata di domani.

Dopodomani si dovrebbero verificare alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Sulle altre parti del nostro Paese il weekend dovrebbe essere all’insegna del cielo soleggiato, tranne che per alcune coperture sulle regioni del Centro e su quelle del Sud.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani sabato 3 luglio. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo non sempre stabile sul Nord.

Sul Settentrione il cielo dovrebbe essere caratterizzato da nuvolosità sparsa e alcuni temporali dovrebbero avere luogo verso le ore serali scendendo dalle aree alpine in direzione dei settori pianeggianti. Le temperature massime dovrebbero essere di 30-32 gradi circa.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere in generale all’insegna del bel tempo. Il cielo dovrebbe essere a tratti in parte nuvoloso. Le temperature massime dovrebbero toccare i 32 gradi.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso su ogni area. Allo stesso modo delle regioni del Centro, anche su quelle del Meridione le temperature dovrebbero raggiungere i 32 gradi.