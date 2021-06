Meteo oggi mercoledì 30 giugno: temperature molto alte sul nostro Paese

Meteo oggi mercoledì 30 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal caldo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di oggi mercoledì 30 giugno dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia. Stando a quel che ha riferito

‘Fanpage.it’, le temperature dovrebbero essere alte per via dell’anticiclone africano.

I valori dovrebbero raggiungere i 40 gradi soprattutto sul Sud. Al Nord dovrebbero invece essere caratterizzate dall’instabilità a causa delle correnti cicloniche. Queste condizioni meteo dovrebbero proseguire anche durante la giornata di giovedì 1 luglio e nel corso del prossimo fine settimana.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi mercoledì 30 giugno.

Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le aree del Nord. Su varie zone del Settentrione e del Centro si dovrebbero toccare vette di 36/37 gradi.

Sui settori del Sud, in particolare sulla Sicilia, si dovrebbe andare oltre i 40 gradi. Si prevedono temperature fino a 42 gradi sull’Isola, 38 sulla Puglia, sulle zone che sono bagnate dal Mar Ionio e sulla Calabria.

Ciononostante, da oggi il vortice atlantico diretto sulla Germania dovrebbe portare delle precipitazioni, sotto forma di temporali, sulle Alpi e sulle Prealpi. Si attendono rovesci sulla Lombardia, sul Trentino Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Il rischio di temporali forti con la possibilità di nubifragi e grandine consistente locale dovrebbe aumentare.

Per quel che concerne la giornata di giovedì 1 luglio, si dovrebbero verificare alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sul Centro Nord. Verso il prossimo weekend dovrebbe arrivare dell’aria meno calda, in particolare nel corso di domenica 4 luglio. Durante quella giornata dovrebbero avere luogo dei temporali a partire dalle aree settentrionali per espandersi poi verso quelle meridionali.