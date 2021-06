Meteo domani mercoledì 30 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna delle temperature molto elevate su buona parte d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani mercoledì 30 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte d’Italia. Secondo quanto riportato da

‘Fanpage.it’, le temperature dovrebbero essere elevate grazie all’anticiclone africano.

In particolare al Sud la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 40 gradi. Invece al Nord le correnti cicloniche potrebbero portare del tempo instabile che potrebbe durare anche nel corso della giornata di giovedì 1 luglio e durante il prossimo fine settimana.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani mercoledì 30 giugno.

Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del caldo grazie all’anticiclone africano. Le temperature dovrebbero raggiungere picchi di 36/37 gradi su diverse zone del Nord e del Centro del nostro Paese.

Sulle regioni del Sud e in particolare sulla Sicilia potrebbero superare i 40 gradi. Sull’Isola si attendono temperature che potrebbero arrivare a 42 gradi, 38 sulla Puglia, sulle aree che si affacciano sul Mar Ionio e sulla Calabria.

Nonostante ciò, sin da domani, i vortici atlantici in direzione della Germania dovrebbero portare alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle Alpi e sulle Prealpi. Si prevedono rovesci sulla Lombardia, sul Trentino Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. In aumento il rischio di temporali decisamente forti con la possibilità di nubifragi e di consistenti grandinate locali.

Per quanto riguarda la giornata di giovedì 1 luglio, sul Centro Nord dovrebbero avere luogo delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Aria meno calda dovrebbe giungere verso il prossimo weekend, in particolare durante domenica 4 luglio. Nel corso di quella giornata si dovrebbero verificare alcuni temporali a partire dal Settentrione per poi espandersi verso il Meridione.