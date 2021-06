Meteo oggi lunedì 28 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delle temperature elevate su tutto il nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Oggi lunedì 28 giugno il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal caldo, con temperature elevate che dovrebbero fare segnare un rialzo di ancora qualche grado.

Stando a quanto riportato da ‘Sky Tg24’, l’anticiclone africano dovrebbe portare temperature alte per almeno 10 giorni. Le correnti d’aria calda provenienti dall’Algeria dovrebbero interessare tutto il nostro Paese, in particolar modo le regioni del Sud e le Isole.

Il tempo in vari casi afoso dovrebbe essere presente sulle regioni del Nord. Poche o assenti dovrebbero essere le precipitazioni, tranne che per le zone alpine, soprattutto quelle nord occidentali, dando luogo in qualche caso a episodi di tempo instabile.

Le condizioni meteo, per quel che concerne la giornata di oggi, dovrebbero essere all’insegna del sole su gran parte delle zone d’Italia. Dovrebbero avere luogo alcune velature soltanto sul Nord Ovest e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda le precipitazioni nel corso della giornata odierna si dovrebbero verificare dei temporali di breve durata sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane si potrebbero presentare alcune piogge sulla Valle d’Aosta e sui settori alpini del Piemonte.

Le temperature si dovrebbero confermare elevate, in intensificazione su quasi ogni area del nostro Paese e si dovrebbe registrare un rialzo sia di quelle minime che di quelle massime.

Generalmente dovrebbero essere comprese tra i 30 e i 35 gradi. Nell’entroterra delle zone del Centro Sud e delle Isole i picchi dovrebbero superare i suddetti valori raggiungendo quasi 40 gradi su alcune aree della Sicilia e della Sardegna. I venti dovrebbero essere deboli quasi su ogni zona d’Italia. In generale i mari dovrebbero essere calmi o poco mossi.