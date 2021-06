Troppo atroce il racconto di come suo figlio è stato preso a calci e pugni, senza sosta, dai suoi aguzzini. La madre di Willy Monteiro è uscita, straziata, dall’Aula del Tribunale.

Un dolore che non potrà mai cicatrizzarsi. Perdere un figlio a 21 anni è già di per sé una disgrazia inspiegabile. Ma sapere che è stato preso a calci come fosse un pallone, sarebbe insopportabile per chiunque. E così la mamma di Willy Monteiro Duarte – il ragazzo di 21 anni ucciso a suon di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro- ha dovuto lasciare l’aula del processo mentre il maresciallo maggiore Antonio Carella ricostruiva dettagliatamente gli attimi dell’aggressione. Lucia Monteiro Duarte non ce l’ha fatta a reggere il dolore, nonostante abbia detto più volte di voler seguire tutte le udienze. “Willy viene colpito da un calcio, cade a terra, tenta di rialzarsi e viene colpito nuovamente. Sia Belleggia che Pincarelli colpiscono Willy quando è già a terra e non può reagire. Pincarelli va a colpire con dei pugni Willy. Belleggia sferra un calcio come se colpisse pallone, dal basso verso l’alto”. – queste le parole del comandante. Così è morto Willy: sotto i calci di quattro ragazzi grossi il doppio di lui che lo hanno colpito senza sosta per più di un minuto.