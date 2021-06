Meteo oggi venerdì 25 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo caldo, ma con temporali sul Nord. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Oggi venerdì 25 giugno la giornata dovrebbe essere all’insegna dal bel tempo su gran parte del nostro Paese. Stando a quel che ha riferito ‘Fanpage.it’, si attendono temperature molto elevate per via dell’anticiclone africano presente ancora diversi giorni sulla Penisola.

Si prevede che l’ondata di caldo caratterizzi l’ultimo fine settimana giugno e le prime giornate del prossimo mese. Tuttavia le temperature dei prossimi giorni dovrebbero fare segnare alcune lievissime diminuzioni che però non saranno facili da percepire.

Difatti l’alta pressione non dovrebbe lasciare l’Italia. Per quel che concerne la situazione meteo che si attende nel corso della giornata odierna, le temperature dovrebbero fare registrare leggerissime oscillazioni al ribasso.

Le masse d’aria che arrivano dall’Africa dovrebbero fare restare le temperature molto alte. Si dovrebbero oltrepassare i 40 gradi su delle aree meridionali, come le zone interne della Puglia e della Sicilia e l’entroterra centro-orientale della Sicilia.

Nel corso delle ore del pomeriggio si dovrebbero verificare alcuni temporali sui settori alpini centro-orientali, soprattutto sulla Valtellina e su elevate quote del Trentino Alto Adige. Generalmente la giornata dovrebbe essere all’insegna del cielo soleggiato o coperto in maniera non regolare sulle aree centrali e su quelle meridionali.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi venerdì 25 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle aree del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabile con alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su delle zone alpine e su quelle in prossimità. I temporali dovrebbero avere luogo durante il pomeriggio, dopo un mattino con cielo soleggiato.

Per quel che concerne i settori del Centro, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal cielo annuvolato su alcune zone della Sardegna, sul Lazio, sull’Abruzzo e sul Molise.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, la situazione dovrebbe essere caratterizzata dalle temperature elevate, ma con precipitazioni sulla Basilicata durante le ore pomeridiane.