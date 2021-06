La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte del 54enne bresciano Gianluca Masserdotti, deceduto poco dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid di AstraZeneca.

Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 753 unità e portano il totale a 4.256.451. Da ieri 56 morti ( con un ricalcolo di 21 morti della Puglia relativi al periodo marzo-maggio) che fanno salire le vittime a 127.418 e 2769 guariti che raggiungono quota 4.068.798. Totale persone vaccinate: 16.947.093.

I casi attualmente positivi scendono a 60.235, -2074 rispetto a ieri. I ricoverati sono 1899, -128 mentre in terapia intensiva 306 assistiti, -22 da ieri.

Muore a 54 anni dopo AstraZeneca. La famiglia vuole chiarezza

Il numero di decessi legati al Covid ci indica che, ormai, la virulenza sta scemando. Complice il clima estivo e la campagna di vaccinazione che sta procedendo a passo spedito. Tuttavia, per alcuni, oltre ai morti per o con il Covid, non mancano anche persone spirate a seguito dell’inoculazione del vaccino. Anche se nella maggior parte dei casi – va ricordato – gli esperti hanno escluso il nesso causale tra decesso e vaccino. Un paio di settimane fa è morto Gianluca Masserdotti, 54enne bresciano. A Gianluca – nonostante l’età – era stato somministrato il siero anglo svedese di AstraZeneca, lo stesso che venne inoculato a Camilla Canepa, la 18enne genovese morta al Policlinico San Martino.

La famiglia di Gianluca Masserdotti ha richiesto l’autopsia perché – come ha spiegato la sorella Sonia – anche se nessuno potrà ridare loro indietro Gianluca – loro, quantomeno, esigono delle risposte. La donna ha spiegato: “Non vogliamo niente. Vogliamo soltanto delle risposte. Vogliamo capire perché siamo arrivati a questo punto, perché a un uomo di 54 anni è stato fatto Astrazeneca”. La donna ha puntualizzato che il fratello ha iniziato a sentirsi male una settimana dopo il vaccino, quando gli è stato diagnosticato il trombo. È stato operato e si è risvegliato, ma poi è di nuovo peggiorato e deceduto. “L’unica cosa che continuavano a chiederci i medici è se eravamo a conoscenza del fatto che lui avesse le piastrine molto basse. Ma noi lo ignoravamo perché per me era in salute“. E la figlia del defunto ha aggiunto: “Non era mai nemmeno entrato in un ospedale, non aveva mai avuto niente“.

Al momento la Procura ha aperto un’inchiesta, sono in corso degli accertamenti. Prima che il 54enne spirasse, i medici hanno fatto delle analisi ancora quando era in vita per verificare che non ci fossero correlazioni con il vaccino. Anche Sonia, pur avendo solo 50 anni, è stata vaccinata con AstraZeneca. A distanza di tre settimane la donna sta bene e si augura che non le capiti nulla: “Mia madre non reggerebbe di perdere un altro figlio” – ha concluso. Tuttavia, qualche giorno fa, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha nuovamente cambiato idea sulla possibilità di inoculare la seconda dose di AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni. Nonostante il parere contrario del Comitato tecnico scientifico, il Ministro ha deciso che chi lo vorrà – previa accurata informazione e firma del consenso – potrà farsi iniettare AstraZeneca pur con meno di 60 anni.