Meteo domani mercoledì 23 giugno: caldo, ma anche temporali al Nord

Meteo domani mercoledì 23 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e del caldo, ma dovrebbero avere luogo temporali al Nord. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani mercoledì 23 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Fanpage.it’, le temperature dovrebbero essere molto elevate. Nonostante ciò non dovrebbero mancare le precipitazioni, anche a carattere temporalesco. In generale però la situazione dovrebbe essere all’insegna dell’anticiclone africano che dovrebbe essere presente sull’Italia per tutti i giorni di questa settimana.

Il caldo dovrebbe caratterizzare soprattutto le zone che si trovano sul Meridione. Su queste aree si dovrebbero toccare temperature davvero molto alte. Diverse invece dovrebbero essere le condizioni meteorologiche sulle aree del Settentrione. Su questi settori dovrebbero avere luogo delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali, soprattutto sulla Valle d’Aosta, sui rilievi cel Piemonte, sulle zone alpine della Lombardia e sul Trentino Alto Adige.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani mercoledì 23 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo instabile sul Nord.

Sul Settentrione il cielo dovrebbe essere caratterizzato da ore del mattino all’insegna della stabilità su ogni area. Nel corso del pomeriggio però si dovrebbero verificare dei temporali sulla Valle d’Aosta, sulle zone settentrionali del Piemonte e su qualche area delle Alpi lombarde e del Trentino Alto Adige.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto al mattino. Durante le ore pomeridiane si dovrebbe incrementare la nuvolosità sulle aree meridionali della Sardegna e sulle aree che si affacciano sul Mar Tirreno.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature molto elevate, addirittura oltre i 40 gradi sulla Sicilia.