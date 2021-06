Una donna di 51 anni finita in coma a causa di un’aggressione da parte dell’ex compagno, al suo risveglio si è precipitata a cercare il figlio. Ma lui è morto.

Non è stato un bel risveglio quello di Paola Piras, 51enne di Tortoli, Nuoro. La donna si è svegliata dopo quasi 40 giorni dal coma indotto farmacologicamente. Lo scorso 11 maggio era stata colpita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane Masih Shahid. Ma mentre Paola, per quanto in condizioni gravissime, se l’è cavata, ben diversamente è andata per suo figlio, il 19enne Mirko Farci. Il ragazzo, infatti, venne ucciso mentre tentava di difendere la mamma dalla furia omicida dell’ex compagno che si era intrufolato in casa mentre i due stavano ancora dormendo. Nonostante gli enormi progressi di Paola verso la guarigione,l’uscita dal tunnel sembra ancora lontana: respira autonomamente e ha ripreso ad alimentarsi, ma la memoria non è tornata del tutto. Infatti la 51enne non ricorda che il suo Mirko non c’è più e dal suo letto d’ospedale cerca il figlio. Per il momento non conosce ancora l’epilogo dell’aggressione e i medici dell’ospedale Santa Maria della Mercede temono che la notizia potrebbe aggravare le sue già delicate condizioni di salute.

E’ probabile che alla donna verrà detto tutto tra qualche giorno, quando le sue condizioni miglioreranno. Il coma era stato indotto farmacologicamente dai medici rianimatori poiché in quel momento era l’unico modo per preservare il suo corpo martoriato dalla violenza dell’ex compagno che aveva sferrato fendenti in quasi tutti i suoi organi vitali. Proprio venerdì scorso l’Istituto Ianas – la scuola alberghiera che frequentava Mirko- ha consegnato il diploma di maturità che avrebbe conseguito il ragazzo, alla zia Stefania e al fratello Lorenzo. La notizia del risveglio di Paola Piras era molto attesa dalla comunità tortoliese che ora spera che la donna possa superare il tragico momento: la scoperta della morte di suo figlio che ha perso la vita per cercare di salvarla.