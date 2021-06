Meteo oggi lunedì 21 giugno: instabilità al Nord, caldo sul resto d’Italia

Meteo oggi lunedì 21 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile sul Nord, caldo su Centro e Sud. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Oggi lunedì 21 giugno l’Italia dovrebbe essere a due facce. Infatti – secondo quanto riporta ‘Fanpage.it’ -, nel corso di questa settimana, sulle aree del Nord si dovrebbero verificare delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco e particolarmente intensi.

Sulle regioni del Sud invece le condizioni meteo dovrebbero essere caratterizzate da temperature molto alte, soprattutto sulle zone estreme e sulla Sicilia. Insomma, il Meridione dovrebbe essere risparmiato dalle correnti fredde atlantiche.

Dando uno sguardo alle previsioni possiamo vedere che, mentre lo scorso fine settimana ha fatto segnare temperature elevate superiori a 30 gradi, adesso la situazione sul Nord dovrebbe essere all’insegna delle precipitazioni. Difatti si dovrebbero presentare dei rovesci sino alla giornata di giovedì 24 giugno.

Durante quella odierna, dovrebbero avere luogo piogge e temporali sulle aree alpine e le temperature dovrebbero essere meno alte. I rovesci dovrebbero essere consistenti. Il tempo dovrebbe essere instabile sino alla metà di questa settimana. A partire da allora dovrebbe fare ritorno il caldo su tutta Italia.

Non si dovrebbero registrare particolari cambiamenti invece per quanto riguarda le regioni del Centro e del Sud. Su queste aree il tempo dovrebbe essere caratterizzato da sole e caldo. Le temperature dovrebbero raggiungere valori superiori ai 35 gradi su molte zone.

Su queste regioni non dovrebbero arrivare le masse di aria fredda presenti invece al Nord. In questo senso dovrebbero essere solo lievemente toccate le aree del Centro, non invece quelle del Sud, su cui resteranno le temperature elevate.