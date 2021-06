Meteo domani martedì 22 giugno: instabilità sul Nord, caldo al Sud

Meteo domani martedì 22 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna dall’instabilità sul Nord e dal caldo sulle regioni del Sud. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani martedì 22 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Si attendono temperature molto alte. Secondo quanto riporta TIMgate.it tramite Aeronautica Militare, le minime non dovrebbero fare registrare particolari cambiamenti sulla Valle d’Aosta, su parte del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, su quote alte dell’Abruzzo, sul Molise, sugli altri settori dell’Appennino meridionale e sull’entroterra della Sicilia.

Temperature in discesa sulle altre parti del Centro Nord e in salita sulle altre aree del Meridione. Massime in calo sulla Valle D’Aosta, sulla Liguria, sulla Romagna, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulle aree dell’Abruzzo e del Molise che si affacciano sul Mar Adriatico. Stazionarie sulle altre zone del Sud, su cui dovrebbe permanere molto caldo con massime che dovrebbero sfiorare o raggiungere i 40 gradi sulla Puglia e sulle zone ioniche.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani martedì 22 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo instabile sul Nord.

Sul Settentrione il cielo dovrebbe essere caratterizzato da molti annuvolamenti sulla Valle d’Aosta e sul Piemonte occidentale e settentrionale, con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, in miglioramento verso le ore serali. Nuvole si dovrebbero presentare sulla Liguria, sul Trentino Alto Adige, sulle zone alpine e prealpine della Lombardia e del Veneto, su cui si dovrebbero verificare rovesci. Cielo soleggiato o a tratti poco nuvoloso sulle altre aree del Settentrione.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto. Cielo quindi con sole o poco nuvoloso.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dalla nuvolosità. Gli annuvolamenti dovrebbero caratterizzare, nel corso della mattina, la Sicilia e la Calabria. Poche nubi sulle altre parti del Meridione.