Meteo oggi domenica 20 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile (non ovunque) e delle temperature elevate. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi domenica 20 giugno il bollettino meteo prevede del bel tempo su gran parte d’Italia. Le temperature dovrebbero essere molto elevate facendo registrare, in qualche caso, delle punte massime quasi record. Nonostante ciò il tempo non dovrebbe essere stabile ovunque.

Difatti si dovrebbero verificare alcuni temporali sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle zone pianeggianti in prossimità. Sulle aree centrali il cielo dovrebbe essere sereno e si attendono temperature molto alte. Sulle aree del Meridione le condizioni meteo dovrebbero essere caratterizzate dal tempo soleggiato e dal caldo.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi domenica 20 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord. Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo, seppur non in ogni area.

Secondo quanto riportano le previsioni de ‘IlMeteo.it’, sulle aree settentrionali durante le prime ore del pomeriggio alcuni temporali dovrebbero avere luogo sulla Valle d’Aosta, sui rilievi del Piemonte e della Lombardia e quindi anche su quelli del Triveneto.

I temporali potrebbero essere dunque in estensione alle adiacenti aree pianeggianti. Per quanto riguarda le temperature, bollino rosso a Brescia, arancione a Bolzano, Bologna e Verona e giallo a Milano, Trieste e Venezia.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna della stabilità. Il tempo dovrebbe essere asciutto con temperature molto elevate. Bollino arancione a Firenze, Ancona, Perugia, Rieti e Roma. Giallo invece a Cagliari, Frosinone, Latina, Pescara e Viterbo.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, la situazione meteorologica dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile e sereno o poco nuvoloso. Bollino arancione a Campobasso e Palermo. Bollino giallo a Reggio Calabria.