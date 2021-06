Meteo oggi sabato 19 giugno: tempo stabile e temperature molto elevate

Meteo oggi sabato 19 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e delle temperature elevate grazie all’anticiclone africano. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi sabato 19 giugno il bollettino meteo prevede del bel tempo su gran parte d’Italia. L’anticiclone africano dovrebbe portare cielo soleggiato. Infatti, stando a quel che riporta il sito di ‘Sky TG24’, questo fine settimana dovrebbe essere quello più caldo di giugno.

Nonostante ciò si dovrebbero verificare temporali intensi a quote alte. Generalmente il cielo dovrebbe essere soleggiato e le temperature molto elevate. Queste dovrebbero superare i 35 gradi sull’Emilia Romagna, sulla Toscana, sulla Calabria e sulla Sicilia.

Per quel che concerne la giornata di domenica 20 giugno, le temperature dovrebbero spingersi oltre i 35 gradi sull’Emilia Romagna, sulle Marche, sulla Puglia e sulla Calabria. Tuttavia, sempre domani, dovrebbero avere luogo delle precipitazioni, sotto forma di temporali o grandine, durante le ore del pomeriggio dapprima sulle Alpi e successivamente anche sulle Prealpi e sulle aree pianeggianti in prossimità.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi sabato 19 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord. Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo, seppur non in ogni area.

Stando a quanto riferisce la Redazione Cronache di ‘Corriere.it’, sul Settentrione il cielo dovrebbe essere soleggiato con temperature elevate. Tuttavia potrebbero essere presenti delle piogge o dei brevi temporali durante le ore pomeridiane sui confini delle Alpi del Trentino Alto Adige e del Veneto.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna della stabilità. Il tempo dovrebbe essere asciutto sulle aree peninsulari e in parte annuvolato sulla Sardegna.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal tempo stabile e sereno o poco nuvoloso.