Meteo domani sabato 19 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e del caldo su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani sabato 19 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Inoltre, secondo quanto riportato da ‘Sky TG24’, questo fine settimana dovrebbe essere il più caldo di questo mese.

A fare da grande protagonista dovrebbe essere l’anticiclone africano. Nonostante ciò dovrebbero avere luogo forti temporali a quote alte. In generale il cielo dovrebbe essere sereno e le temperature molto alte. In particolare si dovrebbero registrare temperature oltre i 35 gradi sull’Emilia Romagna, sulla Toscana, sulla Calabria e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 20 giugno, le temperature dovrebbero andare ben oltre i 35 gradi sull’Emilia Romagna, sulle Marche, sulla Puglia e sulla Calabria. Tuttavia, sempre dopodomani, si dovrebbero verificare delle precipitazioni, a carattere temporalesco o sotto forma di grandinate, nel corso delle ore pomeridiane prima sulle Alpi e poi anche sulle Prealpi e sulle zone pianeggianti in prossimità.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani sabato 19 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del bel tempo sul Nord, anche se non ovunque.

Stando a quel che riferisce il ‘Corriere della Sera’, il cielo dovrebbe essere sereno con alte temperature. Non si escludono però delle piogge o dei brevi temporali durante le ore pomeridiane sui confini delle Alpi del Trentino Alto Adige e del Veneto.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto sulle zone peninsulari e parzialmente annuvolato sulla Sardegna.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dal tempo stabile e sereno o poco nuvoloso.