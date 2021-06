Meteo domani venerdì 18 giugno: sole e caldo su gran parte d’Italia

Meteo domani venerdì 18 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e del caldo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani venerdì 18 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Tuttavia, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, dovrebbero avere luogo delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali, sulle regioni del Nord nel corso delle prime ore della mattina.

Durante il fine settimana si attende un ulteriore rialzo delle temperature grazie all’anticiclone africano. Nel corso delle ore pomeridiane e di quelle serali di domenica 20 giugno, alcune masse d’aria di maggiore instabilità in arrivo dal Mar Adriatico dovrebbe portare a dei rovesci, sotto forma di temporali, anche particolarmente consistenti, sul Nord Ovest.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani venerdì 18 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del bel tempo sul Nord, anche se non ovunque.

Difatti, nonostante si attenda una giornata caratterizzata da cielo sereno e caldo, si dovrebbero presentare molti annuvolamenti e dei temporali nel corso della prima mattina. Cielo soleggiato sulle altre zone del nostro Paese.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto, ma con tratti d’instabilità sulle aree che si affacciano sul Mar Adriatico.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile e sereno. Le temperature dovrebbero essere alte su gran parte d’Italia. A tal proposito si segnalano bollino arancione a Brescia, giallo per le città di Milano, Bologna, Bolzano, Torino, Firenze, Roma, Perugia.