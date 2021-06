Una donna di 47 anni, Sonia Campagnolo, ha purtroppo perso la battaglia contro un tumore. Tuttavia, ha realizzato un ultimo gesto di amore verso sua figlia Lisa.

Un atto di amore enorme che va anche oltre la morte quello di una donna di Padova, Sonia Campagnolo che ha deciso di imprimere sulla sua epigrafe l’Iban del conto della figlia Lisa, 21 anni. La donna ha purtroppo perso una lunga battaglia contro un tumore che l’ha colpita al pancreas e che le cure non sono riuscite ad arginare: una storia già drammatica a cui però si aggiunge – stando alle parole della stessa figlia di Sonia Campagnolo – anche un’altra vicenda familiare complicata. “Ho avuto un’infanzia un po’ particolare. Mio padre ci ha abbandonato quando io avevo un anno e ha collaborato poco alle spese per la mia crescita. Io e mamma ci siamo sempre arrangiate, avevamo solo i nonni che ci davano una mano”, racconta la ragazza che ha coraggiosamente deciso di parlare poco dopo il dramma, spiegando anche le ragioni dietro la decisione della madre.

Proprio delle difficoltà economiche che rischiavano di compromettere il sogno di Lisa infatti avrebbero spinto Sonia Campagnolo ad appellarsi alla solidarietà dei concittadini: “Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo”, si legge sulla epigrafe della donna che sapeva purtroppo già da tempo di non avere più molto da vivere a causa del suo male: “Diceva che solo con una laurea così prestigiosa avrei potuto essere una donna autonoma. Ecco perché ora io sono determinata ad andare avanti, nonostante tutto”, ricorda Lisa pensando al sostegno ricevuto dalla madre che l’ha sempre spronata a costruirsi un percorso di studi importante. La giovane dopo aver terminato gli studi di ragioneria ha infatti optato per una laurea in giurisprudenza, un percorso complicato e costoso che però si dice determinata a completare.