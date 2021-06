Meteo domani giovedì 17 giugno: sole e caldo su buona parte d’Italia

Meteo domani giovedì 17 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e caldo grazie all’anticiclone africano. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani giovedì 17 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Grazie all’anticiclone africano il cielo dovrebbe essere soleggiato, anche se ci dovrebbero essere delle eccezioni.

Infatti alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco o sotto forma di grandine, dovrebbero avere luogo su alcune zone del Centro e a quote alte sulle Alpi.

Tuttavia – stando a quanto riferisce ‘Fanpage.it’ – le prossime ore e la seconda parte di questa settimana dovrebbero essere all’insegna di bel tempo e del caldo, con temperature che dovrebbero essere in aumento superando anche di gran lunga i 35 gradi.

Insomma, l’afa si farebbe consistente sulla maggior parte delle aree del nostro Paese. Allo stesso tempo però, si dovrebbero verificare anche dei forti temporali in alcune zone d’Italia.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani giovedì 17 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del bel tempo sul Nord, anche se non ovunque.

Difatti, nonostante si attenda una giornata caratterizzata da cielo sereno e caldo, si dovrebbe presentare qualche nuvolosità, nel corso del pomeriggio, intorno alle Alpi e alle Prealpi e, in alcuni casi, anche nelle pianure situate in prossimità. In questi settori si dovrebbero verificare dei rovesci, anche sotto forma di temporali e di grandinate.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto. Nonostante ciò, durante il pomeriggio, il clima si dovrebbe fare instabile soprattutto sugli Appennini centro-settentrionali, su cui dovrebbero esserci alcune piogge.

Sulle altre aree del nostro Paese il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso con temperature che dovrebbero essere al di sopra dei 30 gradi, sfiorando anche i 40 gradi in aree della Sardegna.