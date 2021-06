Meteo domani domenica 13 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e del caldo sulla maggior parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani domenica 13 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte d’Italia. Come riportato dal “Corriere della Sera”, grazie all’anticiclone africano il clima dovrebbe essere in prevalenza soleggiato e le temperature dovrebbero essere elevate. Gli annuvolamenti dovrebbero avere luogo nel corso della mattina sulle regioni settentrionali e su quote alte degli Appennini.

Anche la prossima settimana dovrebbe all’insegna del bel tempo e delle temperature alte grazie all’anticiclone africano. Ancora sole e caldo. Nel corso della giornata di lunedì 14 giugno si dovrebbe registrare una discesa delle temperature sulle regioni settentrionali a causa di alcune correnti fredde. Sulle altre parti d’Italia la situazione dovrebbe restare stabile.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani domenica 13 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo abbastanza stabile sul Nord.

Sulle regioni del Settentrione il clima dovrebbe essere caratterizzato dal clima asciutto. Solo sul Trentino Alto Adige si potrebbe verificare della nuvolosità con alcune possibili piogge. Sulle altre parti il cielo dovrebbe essere soleggiato. Le condizioni meteorologiche dovrebbero essere all’insegna delle temperature elevate su varie zone.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto. Nel corso del pomeriggio annuvolamenti si potrebbero verificare sulle aree appenniniche delle Marche e sull’Abruzzo. Per il resto dei settori il clima dovrebbe essere sereno e caldo.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dal tempo stabile e sereno. Il cielo dovrebbe essere soleggiato o con poche nuvole su ogni zona meridionale.