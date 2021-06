E’ finita come non doveva: è morta a soli 18 anni Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al Policlinico San Martino di Genova. Alla giovane era stato inoculato il vaccino di AstraZeneca.

Nonostante due interventi nel giro di pochi giorni, Camilla Canepa non ce l’ha fatta. La giovane se ne è andata ad appena 18 anni. Era ricoverata dallo scorso 5 giugno al Policlinico San Martino di Genova per una grave trombosi al seno cavernoso. La ragazza era finita in rianimazione dopo essere stata vaccinata il 25 maggio con il siero di AstraZeneca, nell’ambito della campagna volontaria. Camilla – che viveva con la famiglia a Sestri Levante – giovedì 3 giugno era arrivata in pronto soccorso accusando forti mal di testa e fotofobia, ed era stata sottoposta a tac cerebrale ed esami neurologici, risultati entrambi negativi. Ma appena due giorni dopo era tornata al San Martino con deficit motorio emilato. A quel punto, la tac aveva evidenziato un’emorragia da trombosi del seno cavernoso ed era stata trasferita in neurochirurgia. Domenica era stata sottoposta ad un doppio intervento per rimuovere il trombo e ridurre la pressione intracranica ma, alla fine, non c’è stato nulla da fare. Dopo altri due giorni di lotta, sempre in coma, il suo corpo non ce l’ha fatta.

Salgono così a due, solo a Genova, le morti sospette a pochi giorni dalla vaccinazione con AstraZeneca. La prima, la 32enne insegnante genovese Francesca Tuscano, era morta il 4 aprile, proprio nel giorno di Pasqua, dopo essere stata vaccinata il 22 marzo con il siero anglo-svedese. Due morti che inevitabilmente riportano al centro dell’attenzione l’opportunità di utilizzare questo tipo di vaccino a vettore virale nella fasce d’età più giovani. Scelta non consigliata dall’Agenzia Europea per il farmaco e su cui anche il Comitato tecnico scientifico si sta interrogando, proprio nelle stesse ore in cui arriva questa nuova tragedia. E anche diversi scienziati, tra cui il microbiologo Andrea Crisanti e l’immunologa Antonella Viola si sono recentemente dichiarati contrari all’impiego di AstraZeneca in persone con meno di 60 anni.

A poche ore dalla notizia della morte della giovane, arriva il cordoglio del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio: “Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla. Abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti dell’Andersen previsti per oggi, giovedì 10 giugno”.