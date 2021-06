Meteo oggi giovedì 3 giugno: cielo sereno e caldo su molte zone d’Italia

Meteo oggi giovedì 3 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature alte su varie regioni della Penisola. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi giovedì 3 giugno il bollettino meteo prevede del bel tempo. L’ondata di caldo in arrivo dovrebbe fare crescere in maniera significativa le temperature nel corso dei prossimi giorni. La vetta massima si dovrebbe toccare durante la giornata di sabato 5 giugno.

Successivamente nel weekend potrebbe avere luogo un calo delle temperature a causa dell’arrivo di una corrente d’aria più fredda. Si prevedono quindi dei rovesci, anche sotto forma di temporali, su delle zone alpine, prealpine e appenniniche.

Si potrebbero verificare delle precipitazioni anche a quote meno elevate. Su tali aree le temperature potrebbero essere in decisa discesa. Questa condizione d’instabilità dovrebbe proseguire anche durante la prossima settimana.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi giovedì 3 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile e asciutto su diverse aree per via dell’alta pressione. Della variabilità con possibili precipitazioni invece dovrebbe essere essere presente sulle Alpi occidentali e sulle zone settentrionali degli Appennini.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo. Dovrebbero essere presenti il cielo soleggiato e le temperature elevate. Alcuni ulteriori annuvolamenti invece dovrebbero avere luogo sulle aree bagnate dal Mar Tirreno.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal cielo prevalentemente sereno. Più variabile invece il tempo su quote un po’ più alte.