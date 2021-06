Meteo oggi mercoledì 2 giugno: giornata caratterizzata dalla variabilità

Meteo oggi mercoledì 2 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo variabile su varie zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi mercoledì 2 giugno il bollettino meteo prevede del tempo variabile. Il clima dovrebbe essere in prevalenza asciutto su buona parte d’Italia per via dell’alta pressione. Nonostante ciò, sia nella giornata odierna, giorno della Festa della Repubblica, che in quella di domani giovedì 3 giugno, delle precipitazioni si potrebbero verificare, anche sotto forma di temporali, su dei settori alpini che su delle aree della Sicilia.

In generale però su molte zone d’Italia le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal clima asciutto. Difatti si attende sole o qualche nuvola. Per quel che concerne le temperature, queste dovrebbero fare registrare una crescita.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi mercoledì 2 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dalla variabilità, con cielo sereno o poca nuvolosità, su gran parte dei settori. Alcuni rovesci però potrebbero avere luogo su delle aree del Nord Ovest.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo. Si potrebbe presentare qualche nube in più sulla Toscana e su delle zone appenniniche. Si potrebbero verificare degli annuvolamenti e delle precipitazioni, in particolar modo durante il pomeriggio, anche sulla Sardegna.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal cielo prevalentemente sereno con alcune nuvole su delle quote più elevate. Non si escludono dei rovesci sulla Sicilia. Le temperature dovrebbero essere in rialzo.