Meteo domani giovedì 3 giugno: sole e caldo su gran parte d’Italia

Meteo domani giovedì 3 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e del caldo su gran parte delle zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani giovedì 3 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Dovrebbe essere in arrivo un’ondata di caldo in grado di fare aumentare significativamente le temperature nei prossimi giorni. Il picco massimo dovrebbe essere raggiunto nel corso della giornata di sabato 5 giugno.

Poi nel fine settimana si prevede una discesa delle temperature per via dell’arrivo di una massa d’aria più fredda. Sarebbero attese dunque delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su alcune aree alpine, prealpine e appenniniche.

Non si esclude che questi rovesci possano raggiungere anche quote più basse. Su queste zone le temperature dovrebbero fare registrare un forte calo. Questa instabilità dovrebbe continuare anche nel corso della prossima settimana.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani giovedì 3 giugno.

Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del bel tempo sul Nord. Il clima dovrebbe essere asciutto e caratterizzato dal cielo sereno su molte zone del Settentrione grazie all’alta pressione. Una situazione di variabilità invece con la possibilità di piogge si dovrebbe verificare sulle Alpi occidentali e sulle aree settentrionali degli Appennini.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Il cielo dovrebbe essere sereno e le temperature decisamente alte. Qualche annuvolamento in più invece dovrebbe essere presente sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, anche su queste aree il cielo dovrebbe essere in prevalenza sereno. Tempo più variabile invece su quote un po’ più elevate.